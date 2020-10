Adviesraad Sociaal Domein Gemert gooit bijltje erbij neer

GEMERT-BAKEL - Het conflict in de gemeente Gemert-Bakel over de koers in het sociaal domein loopt steeds verder op. De adviesraad sociaal domein heeft het bijltje er nu helemaal bij neergegooid, uit onvrede over de aanpak van wethouder Wilmie Steeghs (Dorpspartij).

In een gepeperde brief aan het Gemertse college van B en W schrijft voorzitter Jos Nelissen van de adviesraad (ASD) dat de leden van die raad zich niet gehoord voelen door Steeghs, en daardoor de indruk hebben dat ze niet serieus worden genomen.

'We zijn destijds vol energie aan de slag gegaan', schrijft Nelissen, 'maar de ontwikkelingen van de afgelopen vijf maanden gaan de grenzen van behoorlijk bestuur te buiten. De frustratie bij de ASD is groot, het onbegrip over de gang van zaken en het niet transparant en eerlijk communiceren nog veel groter.' Er is ongerustheid bij zowel inwoners, vrijwilligers als professionals.

Eerder al, medio september, trokken twee van de vijf leden van het adviesorgaan zich terug. Voorzitter Nelissen en de twee overige leden van de raad wilden eerst nog een gesprek voeren met de wethouder voordat ze een besluit namen over hun toekomst.

Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden, maar weinig zin gehad, zo blijkt uit de brief die woensdag is verstuurd. Volgens de overgebleven leden verdraait wethouder Steeghs herhaaldelijk de feiten en reageert ze niet of onjuist op brandbrieven die de adviesraad de afgelopen jaren geschreven heeft.

Miskend

Verder voelt de raad zich bij zijn werkzaamheden behoorlijk miskend. In tegenstelling tot wat wethouder Steeghs in de publiciteit beweerd heeft, vinden de leden wel dat ze de afgelopen jaren op tal van gebieden initiatief hebben genomen.

Een andere belangrijke factor is dat de adviesraad het niet eens is met de keuze van de gemeente Gemert-Bakel om de samenwerking met de LEVgroep op 31 december aanstaande stop te zetten en zelf jongerenwerkers in dienst te nemen. De ASD maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van die stap. 'Er is ongerustheid bij zowel inwoners, vrijwilligers als professionals. Wij voorzien grote problemen en gaten bij het weer onderbrengen van de taken en werkzaamheden die de LEVgroep niet meer zal uitvoeren.'

Wethouder Steeghs was donderdag niet bereikbaar voor een reactie.