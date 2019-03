Advocaat: 'Gemeenten als Eindhoven rommelen met de rechtsstaat'

Opinie De sloopkogel is door de kerk

9:55 De auteur van dit artikel is Paul Leenders. Hij is oud-fractievoorzitter van het CDA in Eindhoven. Leenders vindt dat de gemeente Eindhoven haar handen in onschuld wast. Vastgoedbedrijf SDK kon zijn gang gaan en de toren van de voormalige Tivolikerk slopen. Het was een beetje te voorzien, want de herontwikkeling van het Tivolikerk-terrein heeft zo lang geduurd dat de toren wel in verval moest raken. Bewust op gestuurd zou je ook vilein kunnen zeggen.