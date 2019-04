Advocaat hekelt houding politie in zaak ‘rasta-overvaller’ van Woensel

Op de achtergrond probeert de politie hem in verband te brengen met een hele serie overvallen, maar vooralsnog wordt de Eindhovenaar (51) officieel verdacht van twee overvallen. Het gaat om die op woonwinkel Casa in Winkelcentrum Woensel op 15 maart en een dag later op Jack’s Casino in Oss. Na die laatste overval kwam de politie de verdachte op het spoor. Een doorzoeking van een woning leverde ‘dusdanig veel bewijsmateriaal’ op dat de recherche overtuigd is dat ze de juiste man te pakken heeft.

‘We got him’

Zo werd het ook naar buiten gebracht door de politie tot onvrede van advocaat Serra van de Kamp, die de verdachte Eindhovenaar bijstaat. „Het was bijna in de trant van ‘Ladies en gentlemen, we’ve got him’. Ik vind dat de politie veel te voorbarig is. Mijn cliënt ontkent dat hij er iets mee te maken heeft. In mijn ogen ligt er absoluut niet voldoende bewijs tegen hem. Bovendien zegt de politie dat het bewijs is gevonden bij het doorzoeken van zijn huis. Dat klopt niet.” Op de vraag hoe het dan wel in elkaar steekt, gaat Van de Kamp niet in.

De advocaat mag dan het bewijsmateriaal in twijfel trekken, de raadkamer zag vorige week voldoende redenen om de Eindhovenaar drie maanden langer vast te houden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het ernst van het delict waarvan iemand wordt verdacht, het gevaar op herhaling en het risico dat iemand vlucht. Ondanks dat er bij het verlengen van het voorarrest alleen is gekeken naar de twee eerder genoemde overvallen, kan de verdachte later voor meer worden vervolgd.

