Advocaat in enorme drugszaak: ‘Naar de politie gaan was geen optie, hij zou een kogel krijgen’

DEN BOSCH – Nee, een man uit Weert verstopt zich bij de Bossche rechtbank niet achter de gebruikelijke smoes dat hij ‘niet wist dat in een verhuurde loods een drugslab zat.’ Hij wist het wel, was bezig de mannen er zelf uit te werken. En daarom verdient hij vrijspraak.

Dat betoogde advocate Marie-José Beukers voor een van de elf verdachten in een enorme drugszaak. Onder leiding van Eindhovenaar Ad van V. (38) zouden honderdduizenden liters en kilo’s chemicaliën vanuit Polen naar Brabant zijn gesmokkeld. Van V. liet het dan van Den Bosch, Eindhoven en Nuenen overbrengen naar klanten met labs in Venlo, Odiliapeel, Zaltbommel, Brakel en Echt. En Weert, waar het werd afgeleverd bij een pand van een 52-jarige man. Die had de helft ervan verhuurd aan ‘een Pool’ en die liet er twee Marokkanen in. De politie zag hoe de verhuurder een keer een busje met chemicaliën op zijn terrein liet. Hij wist dus van de hoed en de rand, concludeerde het OM en eiste dertig maanden cel.

Kogel

Onterecht, vond een verontwaardigde Beukers. Uit sms-berichtjes bleek volgens haar duidelijk dat de man net had gemerkt wat er gaande was. Naar de politie gaan was geen optie, hij zou een kogel krijgen. Wel zouden de mannen hun spullen verhuizen. De tien mille die in zijn woning lag was van zijn moeder, de vele fietsen in zijn schuur had hij ‘eerlijk gekocht’.

Officier van justitie Neeltje Kermis geloofde niet dat de man niks met het lab te maken had. Er stonden zo’n veertig ‘blauwe vaten’, twintig jerrycans, gasflessen en wat dies meer zij. Dan weet iedereen van het begin af aan wat er loos is. Ze geloofde evenmin de verhalen van twee broers uit Venlo die eveneens een lab op hun terrein hadden. Dat was verstopt in een zeecontainer. De water- en stroomaansluitingen die er naar toe liepen vanuit hun eigen loods zouden eveneens te veelzeggend zijn.

Machinepistool

Advocaat Marcel Heuvelmans was het daar niet mee eens. Het terrein was ‘zo’n rotzooi’, daar viel niemand wat op. De broers, 55 en 60 jaar, hoorden elk twee jaar eisen. Dat vond Heuvelmans buitenproportioneel. Hij wees op een andere verdachte, verantwoordelijk voor een lab in Zaltbommel. Dat was zo volgestouwd en zo’n troep dat de politie twee dagen aan het opruimen was en honderdduizend euro kosten maakte. En dan hing er ook nog een doorgeladen machinepistool aan de kantinemuur. Desondanks zou die man nog geen half jaar moeten zitten, wat hij in voorarrest al heeft gedaan. Ongelofelijk dat de broers dan zo lang krijgen, wat hen ook nog eens hun bedrijf zal kosten. Keeris vond het appels en peren vergelijken. ‘Geen situatie is hetzelfde’ zei ze. Zo had de andere man de politie goed meegeholpen, terwijl de broers niks zeiden, of ontkenden.