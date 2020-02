Advocaat Meijering van moordenaar Tommie van der Burg op de vingers getikt na leugentje over OM

Kringloop­win­kel Emmaus Eindhoven wil snel open ondanks brandscha­de

13:45 EINDHOVEN - De kringloopwinkel van Emmaus aan de Genneperweg in Eindhoven wil woensdag weer opengaan. Of dat ook lukt, en of er dan iets te koop is, dat is nog onduidelijk na de brand van zondagavond. Veel opgeslagen tweedehands spullen hebben rook- en brandschade.