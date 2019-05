Advocaat oud-commissaris politie Eindhoven: ‘Corruptiezaak draait om geruchten en zwartmakerij’

De raadsman verzocht de rechters vrijdag in Zwolle om zijn cliënt op alle punten vrij te spreken. Een handjevol rancuneuze getuigen verspreidde geruchten over de omkoping. Wat de commissaris dan aan de ondernemer als tegenprestatie leverde, wordt slechts gestaafd ‘met geruchten en zwartpraterij’. Volgens Zuketto moet er een relatie zijn tussen de functie waarin iemand een gift aanneemt en de functie deze persoon verricht. Met andere woorden: het OM verdenkt Van den E. dat hij zich als commissaris van politie liet omkopen. Maar in die periode was de man gedetacheerd bij Criminee! ,,Hij was vrijgesteld van verplichtingen bij de politie en had geen toegang tot politie-informatie’', aldus Zuketto. Het racen met snelle wagens op het circuit in Lommel (B) was geen gift maar was de start van de samenwerking tussen de stichting Criminee! en de stichting Technologie en Veiligheid. Van die laatste stichting, een ‘denktank’ van bedrijven en overheid, was V. de voorzitter.