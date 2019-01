Advocaat uit Eindhoven weer over de schreef: man raast met 145 kilometer per uur over Kennedylaan

College Eindhoven: ‘Actief meedenken over kantoren­bouw’

9:12 EINDHOVEN - In de omgeving van het station in Eindhoven is een tekort aan hoogwaardige kantoren, dat erkent de gemeente Eindhoven nu volmondig. Bekeken wordt of op korte termijn ontwikkelingen in dat gebied voorrang kunnen krijgen. De voorzichtigheid die gold voor kantorenbouw is hier losgelaten.