Advocaat van Eindhovense ondernemer Lindhout krijgt berisping

EINDHOVEN - De Eindhovense advocaat Hugo Nieuwenhuizen is berispt voor fouten die hij maakte in de zaak van zijn cliënt Jos Lindhout. Dat blijkt maandag uit een uitspraak van de Raad van Discipline in een tuchtklachtprocedure die door Lindhout was ingesteld.

Nieuwenhuizen stond de Eindhovense ondernemer bij voor de rechtbank in diens al 18 jaar lopende kwestie om schadevergoeding tegen verzekeraar ASR. Lindhout werd daarin in het ongelijk gesteld, met name omdat de kwestie in de ogen van de rechtbank was verjaard.

Geen actie tegen verjaring

Lindhout verwijt Nieuwenhuizen dat hij op dit punt verkeerd heeft gehandeld, door geen actie te ondernemen om verjaring tegen te gaan en niet hebben gewaarschuwd voor de mogelijkheid van verjaring. De advocaat stelt dat Lindhout zelf zeer stellig was dat van verjaring geen sprake was en dat hij ervanuit was gegaan dat de vorige advocaat van de ondernemer in een eerder stadium dit punt had beoordeeld. De Raad van Discipline oordeelt echter dat Nieuwenhuizen door geen verder onderzoek in te stellen naar de verjaring de belangen van Lindhout ‘onvoldoende zorgvuldig heeft behartigd'.

Ook op enkele andere punten acht de Raad van Discipline klachten van Lindhout aan het adres van Nieuwenhuizen gegrond. Zo had niet alleen ASR maar ook een bedrijfsonderdeel van het toenmalige Amev in de dagvaarding moeten worden opgenomen.

Hoewel een aantal van de klachten ongegrond is verklaard, vindt de raad dat ‘gelet op de ernst van het tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen en de gevolgen daarvan voor Lindhout’ een berisping voor Nieuwenhuizen op zijn plaats is.

Nieuwenhuizen wilde maandag niet reageren op de uitspraak. Hij stelt dat de gedragsregels voor advocaten hem verbieden enige mededeling te doen in zaken van cliënten.

Schadeclaim instellen

Lindhoud zegt nu tegen Nieuwenhuizen een schadeclaim in te stellen. ,,Mijn zaak heeft volkomen onnodig vier jaar stilgelegen”, vindt hij. Over de hoogte van de claim wil hij zich nog niet uitlaten.

Vorige week bleek uit een uitspraak van de Hoge Raad dat de zaak mogelijk niet is verjaard. De rechtbank en later ook het gerechtshof zouden ten onrechte Europese regelgeving bij grensoverschrijdende conflicten buiten beschouwing hebben gelaten. De in België woonachtige Lindhout verwijt Nieuwenhuizen dat hij deze richtlijn niet aan de orde heeft gesteld.

Om zeep geholpen

Volgens Lindhout (63) heeft verzekeringsmaatschappij Amev (tegenwoordig ASR) zijn toenmalige assurantiekantoor PSL Financiële Adviesgroep in Eindhoven volkomen onnodig om zeep geholpen. Hij zou door Amev zijn gedwongen zijn ooit florerende bedrijf voor 1 euro te verkopen. Van een afgesproken nabetaling van 1 miljoen euro zou niets terecht zijn gekomen. Na eerder genoegen te hebben genomen met een schadevergoeding van 7 ton startte Lindhout later alsnog een rechtszaak. Op basis van nieuwe informatie over de omstandigheden rond de teloorgang van zijn bedrijf stelt hij recht te hebben op veel meer: een slordige 9 miljoen euro.

Na de uitspraak van de Hoge Raad in cassatie moet het gerechtshof in Den Bosch zich over de zaak buigen.