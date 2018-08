Advocaat ziet boos plan om coffeeshop op Stratumseind in Eindhoven aan te pakken

DEN BOSCH - Peter S., eigenaar van coffeeshop De Apotheker op het Stratumseind verdient volgens het OM een boete van vijftig mille omdat hij meer dan honderd kilo voorraad thuis in Nuenen had liggen, plus een half jaar cel omdat er een pistool in zijn nachtkastje lag. Zijn advocaat ziet een vooropgezet en geslaagd plan: de man is zijn shop kwijt.