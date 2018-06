Advocaten Eindhovense wietverdachten noemen officier leugenaar

Eindhovenaren Noud van V (60) en zijn zoon Frans (40) zijn oneerlijk behandeld door het Openbaar Ministerie (OM). Dat betoogden de advocaten van het duo, Jan Boone en Maarten Hoevers, woensdag voor de rechtbank in Den Bosch. Ze beschuldigen officier van justitie Martijn Zwiers van tunnelvisie en het beïnvloeden van de processen verbaal van politiemensen. Van dat laatste hebben ze aangifte gedaan tegen Zwiers. In eerste instantie heeft het OM besloten Zwiers niet te vervolgen, maar de advocaten vechten die beslissing nog aan. Zwiers eiste woensdag celstraffen van vier jaar tegen vader Noud en viereneenhalf jaar tegen zijn zoon.

De advocaten van de Eindhovenaren vragen zich af of in de Brabantse strijd tegen hennepteelt alles geoorloofd is. 'Sjoemelen met bewijs' bij voorbeeld.

Quote Kennelijk is liegen geen bezwaar, als het maar niet op papier is. Advocaat Maarten Hoevers

Vanaf het allereerste begin ging het mis. De politie vergaarde meteen al onrechtmatig bewijs tegen Noud en Frans van V., zo betoogden de advocaten Jan Boone en Maarten Hoevers.

Bij dat begin in mei 2012 trof de politie een hennepkwekerij aan in een loods in Erp. De loods is eigendom van vader en zoon Van V. Maar de politiemensen hadden die dag in die loods niks te zoeken, vinden de advocaten, want ze waren bij het huis in verband met de zelfmoord van een man. De politie is daarna zonder het wettelijk verplichte vermoeden van illegale activiteiten de loods binnen gegaan, stelde Hoevers. Daarmee lapte de politie de regels aan de laars. 'Onherstelbaar vormverzuim', in juridische taal. Komt nog bij dat de politie vervolgens valse verklaringen aflegde over de redenen om de loods binnen te gaan.

Sjoemelen

En er was meer, volgens de raadsman. Officier van justitie Martijn Zwiers heeft invloed uitgeoefend op processen verbaal om de zaak rond te kunnen krijgen. ,,Sjoemelen met verklaringen om tot mogelijke bewijsvoering te komen", noemde de advocaat dat. Hij deed hiervan een tijdje geleden aangifte tegen Zwiers, maar het Openbaar Ministerie besloot de officier niet te vervolgen. De verdediging van vader en zoon Van V. liet het er niet bij zitten. Tegen Zwiers loopt nu een zogeheten artikel 13 procedure, om het Openbaar Ministerie te bewegen alsnog tot vervolging over te gaan.

Klapstuk in de hele zaak was volgens Hoevers een uitspraak van officier Zwiers, gericht aan politiemensen. Zwiers had aangegeven dat er in deze zaak zorgvuldig gehandeld moest worden, 'anders liegen wij op papier.' ,,Kennelijk is liegen geen bezwaar, als het maar niet op papier is", concludeerde Hoevers daaruit. Hij gaf voorbeelden waaruit moet blijken dat Zwiers in deze zaak herhaaldelijk niet de waarheid spreekt. Alles bij elkaar is het onderzoek in de zaak onbetrouwbaar en de kans op een eerlijk proces verkeken. Vrijspraak is de enige goede uitkomst, concludeerde Hoevers, die het OM ook tunnelvisie verwijt in deze zaak. Alles was erop gericht om vader en zoon Van V. te pakken, hoe dan ook.

Laboratorium