Afgekickte Eindhovense dealer krijgt werkstraf

‘Postbode-elastiek­jes-geel’ en ‘een zonsonder­gang van zwarten’: Stella Verdult is idolaat van kleuren

8:33 EINDHOVEN - Een oranje lap stof. En precies diezelfde kleur, maar dan van crêpepapier. Is dat oranje dan anders? De Eindhovense ontwerper/kunstenaar Stella Verdult kan daar fijn over nadenken. In het TAC in Eindhoven laat ze nu ook zien waar dat toe kan leiden: een verrassende presentatie waar je vrolijk van wordt. Een gesprek.