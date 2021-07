Afgelasting dreigt voor uitverkochte festivals dit weekend: ‘We blijven achter met een grote kostenpost’

Zo wilde Par-T-events in Erp zowel zaterdag als zondag 10.000 bezoekers toelaten bij Live Again! 7th Sunday, op terrein De Roost in Erp. ,,Wij zijn er helemaal klaar voor, alles is opgebouwd en we blijven bidden dat we vanavond om 1900 uur geen rampscenario voorgeschoteld krijgen”, zegt woordvoerder Geertje van Zoggel van Par-T.