Afgeslankt Hurks zit lekker in zijn vel: Eindhovense bouwer heeft werk voor het hele jaar al binnen

NABESCHOUWING Een ingetogen omhelzing met zijn keepers­trai­ner vertelt in Utrecht het verhaal van PS­V-uitblinker Joël Drommel

PSV zit in een fase van het seizoen waarin het soms ouderwets ploeteren is. Zondag had de ploeg in Utrecht met Joël Drommel een prima doelman in huis, waardoor de punten mee naar Eindhoven gingen en de titelrace met Ajax spannend blijft.

14 maart