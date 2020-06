Afscheid, maar nog geen afscheidsfeest op het ‘Aug’

De keuze voor gymnastiekonderwijs lag voor de hand, vertelt Trix Verhagen. ,,Ik heb altijd veel aan sport gedaan. Handbal, volleybal, tennis, paardrijden. Golfen doe ik nog steeds. Als het maar om een spelletje gaat, heb ik er al lol in.”

De banen lagen in 1975 niet voor het oprapen, dus was ze blij dat het Augustinianum aan de Sportacademie Tilburg had gevraagd of ze een paar gediplomeerden konden sturen. Van de vier sollicitanten kreeg zij de baan.

Verse soep

Facilitair medewerkster José Vlemmix begon in 1980 als invalkracht in de avonduren, voor zes weken. Ze maakte de klaslokalen schoon. ,,Maar ze vroegen of ik wilde blijven.” Na tien, misschien twaalf jaar ging ze de koffie en thee verzorgen voor het avondonderwijs, twee keer per week. En overdag van tien tot twee stond ze garant voor verse soep.

,,Wij zien jou als de moeder van de school”, geeft Trix haar als compliment. Na een periode met minder leerlingen en dus weinig nieuwe collega’s is de school weer gegroeid en lopen er nu veel jonge leerkrachten rond. Vandaar.

Paters in korte broek

Toen Trix begon in het nu gesloopte schoolgebouw aan de Van Wassenhovestraat waren er twee kleine gymzalen en een immens sportveld. ,,Hockey was dé sport, maar ik was geen hockeyer.” Trix volgde haar eigen passie en verzorgde bewegen op muziek. Dat sloeg aan: zelfs de paters deden mee, in korte broek. Het gymnastiekonderwijs heeft zich in 45 jaar enorm ontwikkeld, vertelt ze. ,,Leerlingen willen zich meten met elkaar. Wij leggen de nadruk op fairplay, hulpvaardigheid, samenwerking en helpen hen om inzicht te krijgen in hun eigen ontwikkeling. In mijn lessen gaat het altijd om wederzijds respect. Zorg dat je niet alleen tegen, maar ook met leerlingen praat en zorg dat je je leerlingen ziet.”

Dat gold ook voor haar werk als decaan. Ze heeft in 20 jaar samen met haar collega’s een programma ontwikkeld om docenten te begeleiden bij het geven van mentorlessen en leerlingen te leren om keuzes te maken voor het profiel en later voor een vervolgopleiding.

Die ene school

Beiden hebben hun werkzame leven gewijd aan die ene school. José heeft één keer elders gesolliciteerd, bij verpleeghuis Dommelhoef. ,,Maar al snel vroeg ik me af: wat ga ik verliezen? Later ben ik nog eens gevraagd door Mariënhage. Ik ben er ook gaan kijken, maar ik vond het niks, tussen de oude paters. Ik vertelde het aan mijn zus, die is er toen gaan werken.”