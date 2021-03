Afscheid van Dierenbescherming ‘met pijn in het hart’

‘De kennis en kunde van een partij zoals de Dierenbescherming mag niet verloren gaan’, zo stelden onder andere het CDA en Ouderen Appèl. Ook de wethouder liet weten teleurgesteld te zijn in het afketsen van een nieuw contract. ,,Ik had er vertrouwen in maar ze vroegen veel meer dan waar wij rekening mee hadden gehouden.”

1,37 euro per inwoner

Volgens Thijs krijgt de Dierenbescherming nu 1,37 euro per inwoner van de veertien deelnemende gemeenten waarvoor het de opvang van zwerfdieren regelt. ,,We waren bereid om meer te betalen maar de Dierenbescherming ging daar nog eens ver overheen. Met pijn in het hart hebben we toen de onderhandelingen moeten stoppen.”

De gemeente mikt nu op een eigen organisatie die de opvang voor de veertien gemeenten gaat verzorgen. Met onder andere personeel van de sociale werkvoorziening, vrijwilligers en stagiaires. Over dat laatste waren er in de raad de nodige zorgen. ,,De opvang van dieren en ze klaarmaken voor adoptie is specialistisch werk”, aldus Linda Hofman van het CDA. De fractievoorzitter wees er ook op dat de nieuwe organisatie er al in oktober moet staan. Dan opent de nieuwe opvang aan de Kanaaldijk-Noord en loopt het contract met de Dierenbescherming af.

Gesprekken

De wethouder gaf aan dat er over het opzetten van de nieuwe organisatie momenteel gesprekken gevoerd worden met vergelijkbare organisaties die dit voor Amsterdam en Tilburg doen. Thijs: ,,Het is zeker niet zo dat we dit werk straks helemaal bij vrijwilligers leggen. Er is voldoende geld beschikbaar en dat zullen we ook inzetten voor zorg van kwaliteit.”

Zoals de wethouder eerder ook al aangaf is een rol voor de Dierenbescherming in de toekomst niet helemaal van de baan. ,,We gaan kijken waar we elkaar van dienst kunnen zijn maar het beheer van de opvang is een gepasseerd station.”