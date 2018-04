Afscheid Zusters van Schijndel: 'Ik geloof echt dat er een einde komt aan de macht van het geld'

Schietpar­tij­en door 'gruwelijke videoga­mes', zegt Van den Heuvel: 'Zo wordt dit geweld normaal'

28 april EINDHOVEN – Gewelddadige videogames spelen een belangrijke rol in de toename van het vuurwapengeweld in Nederland. Dat zegt misdaadverslaggever en televisiepersoonlijkheid John van den Heuvel in een uitgebreid interview met de Volkskrant. De Eindhovense journalist vertelt een 'enorme bloedschurft' te hebben aan die 'gruwelijke schietspelletjes'.