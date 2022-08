Afslag Eindhoven hervat delirische carnavalsvoorstelling ‘Naar de overkant van de nacht’

Het stuk is onder meer te zien op 9, 10 en 11 september in het Parktheater in Eindhoven, 16, 17 en 18 september in De Nieuwe Vorst in Tilburg, 22 en 23 september in Het Speelhuis in Helmond, 14 oktober in Den Herd in Bladel en 20 en 21 oktober in De Kattendans in Bergeijk. In februari 2023, rond carnaval, is de afsluitende reeks in Eindhoven.