Afslag Eindhoven reist met jongerenvoorstelling langs middelbare scholen: ‘Alles mooi en leuk is juist succes voor lelijk en onzeker’

Tot en met maart reist deze voorstelling langs middelbare scholen in Noord-Brabant. De voorstelling is ook eenmalig in Eindhoven te zien voor publiek, namelijk morgen in Pand P. In De Ongelofelijke Poging van Niemand om Iemand te zijn starten drie personages, gehuld in mascottepakken, een uitputtende en brutale zoektocht naar aandacht, erkenning en geliefd zijn. Een tijdloos thema dat een grote rol speelt bij jongeren in de middelbareschoolleeftijd. In de pluchen pakken in de vorm van een bij, een varken en een leeuw zitten de jonge acteurs Dries Notelteirs, Cindy Liebregts en Vincent van Woerkom verstopt. Van Woerkom over de voorstelling: ,,Alles moet tegenwoordig leuk en mooi zijn. Instagram staat vol met dé perfecte foto’s van lichamen en mensen. Dat is een succesformule om jezelf minderwaardig, lelijk of onzeker te voelen en daarom een masker op te zetten.’’