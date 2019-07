Afsluiten Eindhoven Airport blijkt voor niks, ‘slachtoffer’ stuurde doodsbedreiging naar zichzelf

GGD-verpleeg­kun­di­ge Eindhoven over reisvacci­na­ties: ‘Die prikjes kan ik slapend, terwijl ik op mijn hoofd sta!’

10:00 EINDHOVEN - Nee, lopende bandwerk is het niet bepaald. Iedere bezoeker van het spreekuur Reisvaccinaties krijgt bij de GGD in Eindhoven een persoonlijk gesprek. ,,We willen precies weten waar iemand heen gaat, wat zijn eventuele ziektegeschiedenis is, welke medicijnen hij slikt, waarvoor hij al is ingeënt. Dat is net zo belangrijk als de vaccinatie zelf", zegt Annemarie Rouw-Zuidema (56) uit Geldrop, een van de verpleegkundigen die de reizigersspreekuren draait.