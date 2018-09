Afsluiting Vestdijk in Eindhoven leidt al tot zoekende automobilisten

PollEINDHOVEN - Maandagmiddag gaat het eerste asfalt eruit op de Vestdijk in Eindhoven, maar de verkeersregelaars houden nu al nagenoeg al het verkeer tegen dat toch rechtdoor wil rijden. Gevolg: automobilisten die hun weg zoeken, via de Tramstraat of de Raiffeisenstraat, of die keren op de weg. Het zal nog wel even duren voordat de gesloten verkeersader in ieders systeem zit.

Vandaar ook de verkeersregelaars, én allerlei andere maatregelen om de automobilisten, zeker die van ver komen, voor te bereiden op de afsluiting vand e Vestdijk. ,,We willen bezoekers zoveel mogelijk aan de voorkant op de hoogte brengen van wat we doen", zegt wethouder Monique List. ,,Bij de inrichting van de tijdelijke maatregelen is dat niet gebeurd. Nu wel. Zo gaat zaterdag ook weer de tijdelijke Park & Ride in de Fontys Sporthogeschool open. En dat staat zaterdag ook op de grote mededelingsborden op de snelweg", aldus List.

Volledig scherm Wethouder Monique List verricht de start van het werk aan de Vestdijk. © Jean Pierre Reijnen

Het is wel opvallend dat de VVD-bestuurder, in de vorige raadsperiode nog raadslid, de opening van de werkzaamheden verricht. Zij was, met haar partij, toch de kritische volger van het vorige college in deze kwestie. ,,Maar wij zijn niet tegen de herinrichting van de weg. Alleen moet je daar goed over communiceren. Want we willen de binnenstad graag groener maken en meer ruimte creëren voor fietser en voetganger, maar het centrum moet wel bereikbaar blijven", aldus List.

Volledig scherm De echte afsluiting van de Vestdijk in E indhoven staat na de Raiffeisenstraat. Daar rijden veel automobilisten die zo lang mogelijk rechtdoor rijden zich dan ook 'vast'. Daarna draaien ze of rijden de Raiffeisenstraat in. © Michel Theeuwen

Rond 10.00 uur maandagmorgen werd het ineens erg rustig op het stuk Vestdijk bij de Dommelstraat/Nieuwstraat. Toen hielden de verkeersregelaars iedereen tegen. Daarom kon wethouder List in alle rust een van de 'tulpen', de fietsenrekken, uit de grond trekken met een graafmachine. ,,Dit is niet alleen het startsein voor het werk aan de Vestdijk. Het is ook het begin van een groot aantal werken in de Eindhovense binnenstad."

Volledig scherm Wethouder Monique List verricht de start van het werk aan de Vestdijk. © Jean Pierre Reijnen

Blob

De wethouder duidt onder meer op grote bouwprojecten die eraan komen, zoals onder meer op Strijp-S enkele woontorens, de Deken van Somerenstraat en het Stationsplein, maar ook op de herinrichting van bijvoorbeeld de kruising Emmasingel-Mathildelaan bij de Blob (begin volgend jaar), Grote Berg (herfst 2019), Kleine Berg (dit najaar al) en natuurlijk de herinrichting van de hele binnenstad én Stratumseind die eind volgend jaar begint.

Volledig scherm Wethouder Monique List gaf het startsein voor het werk aan de Vestdijk in Eindhoven door een fietsenrek uit de grond te trekken. © Michel Theeuwen

Evenementen

Met alle grote evenementen is inmiddels overeenstemming bereikt wat de Vestdijk betreft. De planning is zo gemaakt dat de marathon gewoon kan finishen bij hotel Pullman Eindhoven Cocagne. Ook is rekening gehouden met de carnavalsoptocht: tegen dat het begin maart is, moet de klus al tot aan de kruising Ten Hagestraat/Kanaalstraat geklaard zijn. Met de Lichtjesroute tenslotte is een alternatieve route voor de Vestdijk afgesproken: de ornamenten komen te hangen op de Doctor. Schaepmanlaan/Edenstraat/Mauritsstraat.

Volledig scherm Op de kruising Vestdijk-Kanaalstraat in Eindhoven staat het eerste 'verboden in te rijden'-bord, met als ondertekst 'na 370 meter'. En dus rijdt iedereen nog door. Rechtdoorgaand verkeer wordt wel tegengehouden door verkeersregelaars. © Michel Theeuwen