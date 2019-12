Aftrap actie Serious Request in Eindhoven: Muzikaal verslag en inloophuis voor slachtoffers mensenhandel

EINDHOVEN - Een lied en een videoclip van twee oorlogsslachtoffers én het eerste inloophuis van Nederland voor mannelijke slachtoffers van seksueel geweld in jongerencentrum Dynamo. Dat waren gisteren de eerste Eindhovense resultaten van een manifestatie voor 3FM-actie Serious Request voor het Rode Kruis.

Nog voor de aftrap gisterenavond van de landelijke actie Serious Request van 3FM trok in Eindhoven al een eerste groep door de binnenstad, met elkaar verbonden door een ketting die sterk deed denken aan de manier waarop Afrikaanse slaven vroeger naar de galeien aan de Afrikaanse westkust werden gedreven om ‘overzee in de West’ als slaaf te worden verkocht. Alleen de enkel- en halsbanden ontbraken.

Goed nieuws

Onder de noemer ‘Be someones lifeline!’ sloten de partners van Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie van Lumens samen met stadgenoten, ervaringsdeskundigen, Summa-studenten en stagiaires van andere opleidingen met hun manifestatie naadloos aan bij de Serious Request-actie dit jaar tegen mensenhandel en -uitbuiting. Een actie die blijkbaar nodig is, want ook in Eindhoven komen elk jaar tenminste ruim 250 meldingen binnen van mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel. Dus was het goed nieuws dat vanaf komende maandag het eerste inlooppunt voor mannelijke slachtoffers van seksueel geweld opengaat, in jongerencentrum Dynamo in de Eindhovense binnenstad. Die krijgen daar directe ondersteuning van de noodzakelijke hulpverleners.

Persoonlijk verhaal

Het muzikale duo Justice & & Rakim, oorlogsslachtoffers en vluchtelingen uit respectievelijk Oeganda en Nigeria, deden in de song en videoclip ‘I want to be free’ die ze samen op het podium op het 18 Septemberplein presenteerden, hun persoonlijke verhaal.

,,Maar", zo benadrukten zij: ,,Deze song en clip zijn toch vooral bedoeld als een stem voor de mensen zonder stem. Sta stil bij wat hen is overkomen en geef ze een helpende hand. Om welke vorm van mensenhandel of -uitbuiting het ook gaat.”

Lifeline