Aftrap activiteiten rond bouw op Stationsplein in Eindhoven met film, drag queens en Summer Vibe

EINDHOVEN - Vrijdagavond gaan de activiteiten van start rond de nieuwbouw van District E op het Stationsplein in Eindhoven. Afgetrapt wordt met een openlucht-bioscoop bij The Student Hotel. Mede-initiatiefnemer Bernhard Lenger hoopt ook tijdens de bouw culturele festiviteiten te kunnen blijven organiseren.

Vijftig ideëen kregen Bernhard Lenger en Margriet Craens op hun oproep om mee te denken wat er op en rond het Stationsplein georganiseerd kon worden. ,,Nu hebben we slechts budget om enkele inzendingen te ondersteunen bij de uitvoering. Maar het is natuurlijk een pilotproject waarmee we de mogelijkheden bekijken. We hopen tijdens de bouw op de een of andere manier alle ideeën werkelijkheid te laten worden”, aldus Lenger.

Lees ook Goede Ideeën zorgen voor reuring op Stationsplein in Eindhoven Lees meer

Volledig scherm Margriet Craens en Bernhard Lenger zijn placemakers voor het Stationsplein in Eindhoven. © Michel Theeuwen

Hoe kun je het Stationsplein leefbaar houden, ook tijdens de voorbereidingen en de bouw van District E die binnenkort starten? Die opdracht stelden de social designers Craens en Lenger zichzelf. Met hulp en geld van de Stichting Cultuur Eindhoven, de gemeente Eindhoven, ProRail en de ontwikkelaars wilden ze zoveel mogelijk Eindhovenaren naar het plein trekken. Daarop zijn ook de eerste activiteiten uitgekozen, vertelt Lenger. ,,En het waren leuke, soms gekke ideeën die we binnenkregen. Van een speeltuin voor kinderen tot een glijbaan voor volwassenen. Dat is toch wel wat moeilijk vanwege de veiligheid en de hoge kosten.”

Volledig scherm Let's Keep The Summer Vibe, een activiteit van International Creative Women op het Stationsplein in Eindhoven. © International Creative Women

Het complete programma is te vinden op de site zandbak-eindhoven.nl, een naam die verwijst naar de zandbak die het Stationsplein de komende jaren ongetwijfeld wordt. De aftrap is vrijdag 11 september met de Open Air Picnic Cinema, een openluchtbioscoop achter het die om 21.00 uur de luchtige film Little Miss Sunshine vertoont, achter The Student Hotel. Eigen kleedje meebrengen en aanmelden à 6 euro op de site. Op 18 en 25 september is er weer bios.

Verder is er dit weekend de eerste van drie middagen met de titel Let’s Keep the Summer Vibe, georganiseerd door de groep International Creative Women. Zondag 13 september van 13.00 tot 20.000 uur zijn er creatieve workshops, yoga en een markt met zelfgemaakte spullen. Ook op 27 september en 4 oktober is dit gratis evenement terug achter The Student Hotel. Reserveren is wel verplicht via de site.

Volledig scherm Plasma verzorgt een in The Student Hotel aan het Stationsplein in Eindhoven een middag waar deelnemers als drag queens geschminkt kunnen worden. © Plasma

Ook een idee van Jess Oberlin wordt zondag uitgevoerd: de Plasma X Drag-Up + Citywalk. In The Student Hotel toveren professionele make-up artiesten twintig deelnemers om in drag queens. Aan het einde van de middag maken die een wandeling door de stad om het resultaat te showen. Deelnemen kan nog; aanmelden via Facebook.

Bij alle activiteiten worden de coronamaatregelen gerespecteerd: één huishouden per kleedje in de bios of op de markt, of maximaal twee personen uit verschillende huishoudens. Extra kleedjes zijn te leen.