Aftrap campagne ‘Zet je licht aan!’ bij Oranje-Rood

Mink van der Weerden, tophockeyer bij Oranje-Rood en international, wond er geen doekjes om. ,,Ik had vroeger een hekel aan fietsen met een dynamo, dat was zwaar’’, zei hij gisteren tegen zo’n dertig jonge clubgenoten bij het clubhuis. ,, Dus reed ik vaak zonder licht. Toen ik mijn rijbewijs haalde, zag ik hoe gevaarlijk het is om een fietser zonder licht tegen te komen. Dus doe het licht aan op je fiets!’’

Verkeersdoden

De actie is hard nodig, betogen ANWB-directeur Marga de Jager, gedeputeerde Rinze Bergsma en Pieter Janssen, voorzitter van Oranje-Rood. Want Brabant telt 150 verkeersdoden per jaar, ofwel drie per week. ,,Drie mensen die ’s avonds niet meer thuiskomen’’, alhoudt Jansen zijn pupillen voor. De Jager: ,,Met goede verlichting heb je 20 procent minder kans op een ongeluk. Dus zet je licht aan!’’ Dan brengt Van der Weerden met een spuitbus dezelfde woorden aan op het asfalt bij de fietsenstalling. Zodat niemand kan zeggen dat hij niet gewaarschuwd is.