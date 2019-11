Afval storten in Eindhoven niet langer helemaal voor niks

EINDHOVEN - Het blijft gratis, grof vuil storten op de Eindhovense milieustraat. De eerste twaalf keer per jaar tenminste. Daarna kost het twintig euro per keer.

Eindhovenaren die vaker dan twaalf keer per jaar grof afval storten in de milieustraat zullen daar voor moeten gaan betalen. De eerste twaalf keer blijft het storten gratis. Maar vanaf de dertiende keer moet er per keer telkens twintig euro worden afgerekend.

Dat is althans het plan van de Eindhovense stadsbestuur. De maatregel wordt als het goed is in de loop van het komende jaar ingevoerd. De gemeenteraad moet nog wel met het plan instemmen. Maar het ligt wel in de lijn der verwachtingen dat dit gebeurt: verschillende gemeenteraadsfracties hebben er bij het college van B en W op aangedrongen om met maatregelen te komen om de mogelijkheid om gratis afval te storten te beteugelen.

In de praktijk blijkt namelijk dat een klein deel van de Eindhovenaren die afval komen storten verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van het bij de milieustraat aan de Gabriel Metsulaan ingeleverde grof vuil. Het gaat daarbij met name om zzp’ers, kleine ondernemers als stukadoors en hoveniers, die een of meerdere keren hun aanhangen met bedrijfsafval komen legen. Zij hoeven daarvoor nu niets te betalen, terwijl bedrijven die bedrijfsafval storten wel de knip moeten trekken.

Deze maatregelen maakt onderdeel uit van een wat groter plan om het inzamelen en inleveren van afval wat beter te stroomlijnen en aan te passen aan de praktijk.

Een tweede maatregel is dat in de winter het aantal malen dat gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) huis aan huis wordt opgehaald wordt terug geschroefd. De praktijk leert dat bij veel mensen de groene bak in de winterperiode vrijwel leeg blijft. Daarom is er nu het plan om dit afval in december, januari en februari maar een keer per maand in te zamelen.

Een derde maatregel heeft te maken met het indammen van de grote hoeveelheid ‘bijzetafval’: vuilnis dat op, naast of vlakbij ondergrondse afvalcontainers wordt gedumpt. Nu verloopt het uitdelen van boetes nog via een ingewikkeld en tijdrovend juridisch traject. Maar het plan is daarvoor buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) in te schakelen. Die kunnen straks boetes van 100 tot 150 euro gaan uitdelen.

Oud papier

Verder loopt er nog een onderzoek naar de manier waarop oud papier opgehaald wordt in de stad. Dat levert nu door wind en regen veel zwerfafval op, en daar wil het stadsbestuur van af. Op wat voor manier dat inzamelen straks moet gaan gebeuren, bijvoorbeeld door zoals in andere steden al het geval is een extra afvalbak in te voeren, moet nog worden besloten.