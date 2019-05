Afvalcontainers in brand in Eindhoven, omwonenden geëvacueerd

Parijs, New York en Eindhoven?

8:08 EINDHOVEN - Een tandartsboor. Of de op afstand bestuurbare auto van de buurjongen. Het zoemende geluid van de Formule-E-auto is al jaren het mikpunt van spot bij veel autosportliefhebbers. Hoe dan ook: de elektrische aandrijving maakt een bak minder geluid dan de motoren in de tot nu toe (nog) onbetwiste koningsklasse van de autosport, de Formule 1. En dat is wel zo prettig als de auto's door straten van de binnenstad scheuren.