Afvalinzamelaar Cure in Eindhoven: Gratis vuilstorten voortaan inperken

Eindhovenaren kunnen over een tijdje waarschijnlijk maximaal vijf of zes keer per jaar gratis hun grofvuil storten. Daarmee wil afvalinzamelaar Cure paal en perk stellen aan hoveniers of stukadoors die een paar keer per week hun aanhanger legen op de milieustraat aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven. Gratis en voor niets, terwijl het om bedrijfsval van zzp'ende ondernemers gaat en bedrijven gewoon moeten betalen als ze afval storten.

Het is afvalinzamelaar Cure in Eindhoven al langer een doorn in het oog. Cure studeert op maatregelen om deze bedrijfsmatige vorm van afvaltoerisme een halt toe te roepen. De Eindhovense milieustraat is 'gratis' omdat de kosten van het storten al verrekend worden in de reinigingsrechten die alle huishoudens jaarlijks betalen.

Weegbruggen

Een mogelijkheid om iets aan het afvaltoerisme van zzp'ers te doen, is dat voortaan vooraf en achteraf de auto wordt gewogen van iedereen die grof afval komt storten. Als iemand een nog te bepalen hoeveelheid maximaal gewicht aan gestort afval heeft bereikt, moet er voortaan betaald worden. ,,Nadeel is dat we dan weegbruggen moeten aanschaffen en dat deze werkwijze nogal wat administratieve rompslomp met zich meebrengt", aldus Cure-directeur Frans van Strijp.

Een andere mogelijkheid is dat er paal en perk wordt gesteld aan het aantal keren dat Eindhovenaren gratis en voor niets grofvuil kunnen storten. Het ziet er naar uit dat deze variant om praktische redenen de voorkeur krijgt. ,,We zijn die variant nu nader aan het uitwerken, waarbij we er aan denken om een keer of vijf, zes gratis afval storten mogelijk te maken. Komen de mensen vaker, dan moet daar voortaan voor betaald worden." Als er een kant-en-klaar uitgewerkt voorstel is, legt Cure dat voor aan de Eindhovense gemeenteraad.

Eindhoven werkt samen met Geldrop-Mierlo en Valkenswaard samen in Cure, dat als opdracht onder meer heeft meegekregen de hoeveelheid restafval tot een minimum terug te brengen. De ene manier waarop de afvalinzamelaar dat wil bereiken, is door huishoudens zoveel mogelijk afval zelf te laten scheiden. De andere manier is door het afval dat dan overblijft, geschikt te maken voor hergebruik. Daarbij wil Cure gebruik gaan maken van de nascheidingstechniek van de Deense firma Orsted. Voorwaarde is wel dat Orsted zelf voor tientallen miljoenen investeert in de bouw van zo'n nascheidingsinstallatie.

Biogas

De nieuwe Eindhovense milieuwethouder Jan van der Meer (GroenLinks) blijkt zeer gecharmeerd van die techniek. ,,Die techniek levert ook biogas op, dat we kunnen gebruiken om grote delen van Eindhoven, zoals de binnenstad, af te koppelen van het aardgasnet. Dat vind ik een zeer groot voordeel." Keiharde voorwaarde is wel dat Orsted gaat investeren en niet de gemeente, zoals in het verleden de bedoeling was.