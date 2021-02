Afvalinzameling op schema, alleen oud papier kan nog niet op straat

Pand in Eindhoven doorzocht in FI­OD-onderzoek naar btw-frau­de voor negen miljoen euro

11 februari EINDHOVEN - In een strafrechtelijk onderzoek naar miljoenenfraude met btw is donderdagochtend een pand in Eindhoven doorzocht. De FIOD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) viel verder binnen in woningen en panden in Capelle aan de IJssel, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Zwijndrecht. De Nederlandse staat zou negen miljoen euro aan belastinggeld mis zijn gelopen door de fraude.