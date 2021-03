Agent die werd ontslagen wegens misbruik politiepas bij de Effenaar gaat in hoger beroep

Opmerkelij­ke wisseling van de wacht bij Philips: concern trekt Ama­zon-baas aan

2 maart EINDHOVEN - Een opmerkelijke wisseling van de wacht bij Philips. Het concern in gezondheidstechnologie haalt iemand van buiten als nieuwe innovatieleider: een Amazon-baas, Shez Partovi. De opvolger van Jeroen Tas gaat de duizenden onderzoekers in grote innovatiecentra van Philips in onder meer Best, Eindhoven, Shanghai en Bangalore aansturen.