Agent raakt gewond bij beëindigen coronafeestje in Eindhoven

De politie kreeg vrijdagavond een melding van een mogelijk coronafeestje in Eindhoven. Eenmaal ter plaatse zagen agenten meerdere mensen in een bedrijfspand en hoorden ze luide muziek. Een man opende de deur, maar weigerde agenten toegang te geven. Hij zei daarbij dat ze daartoe niet gerechtigd waren.

Trap tegen knie

Vader en zoon opgepakt

Tijd niet werken

‘Steeds grimmiger’

De politie in Brabant is al verschillende keren in actie moeten komen om coronafeestjes te beëindigen. Zo werden in onder andere in Mill, Prinsenbeek en Oss feestvierders op de bon geslingerd. De landelijke politie meldde eerder al dat het aantal boetes dat wordt uitgeschreven bij illegale feesten oploopt en dat de sfeer steeds grimmiger wordt.