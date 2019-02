Agent schuldig in dodelijk ongeval Memphis van Veen in Eindhoven

En daar zat Donna Summer op de achterbank van de gele Fiat van Eddy

EINDHOVEN - Een hommage aan de Queen of Disco, Donna Summer. Samen met het Gare du Nord Orchestra brengt zangeres Carolina Dijkhuizen die zaterdagavond in het Muziekgebouw in Eindhoven. De wereldberoemde zangeres was in de jaren 70 en 80 trendsetter in de toen populaire discomuziek. ED-medewerker Eddy Jansen had in 1974 plompverloren het voorrecht een avondje taxichauffeur voor haar te zijn.