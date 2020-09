Agent voelt dat hij bijna buiten bewustzijn raakt als man hem in nekklem houdt in Eindhoven

PSV heeft interesse in linksback en drievoudig Duits internatio­nal Philipp Max van FC Augsburg

29 augustus PSV heeft interesse in FC Augsburg-linksback Philipp Max (26). Het bericht kwam zaterdagmiddag in Duitsland via een aantal media naar buiten en berust niet op onzin. PSV reageert niet officieel op het transferbericht, maar het klopt dat de Eindhovenaren zich voor hem hebben gemeld. Gesproken wordt over een bod van 7,5 miljoen euro.