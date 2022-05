Agenten doorzoeken tevergeefs alle kluisjes op Eindhoven Centraal na melding over vuurwapen

PSV heeft jonge Zweedse middenvel­der Swedberg in het vizier voor het middenveld

PSV heeft de jonge Zweedse middenvelder Williot Swedberg (18) in het vizier als een van de kandidaten voor het middenveld in het komende seizoen. De speler is dit weekend bekeken door onder anderen Jan Vennegoor of Hesselink, zo melden Zweedse media.

