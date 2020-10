Agenten in Eindhoven krijgen bijlessen in de harde realiteit van de dood

Winst PSV tegen Rosenborg cruciaal voor UE­FA-coëfficiën­ten van de club én de eredivisie

1 oktober Op de kop af 362 dagen na de vorige editie van Rosenborg-PSV streek de Eindhovense equipe woensdag weer neer in het Lerkendal Stadion. Vergeleken met toen, is sprake van een aardverschuiving bij PSV. Het is goed denkbaar dat maar drie van de elf basisspelers van toen donderdag aan de aftrap staan (Malen, Dumfries, Rosario), onder begeleiding van een totaal nieuwe technische staf. Huidig trainer Roger Schmidt kan uiteraard weinig meer met die partij van 2019 en is bezig met het hier en nu, gaf hij gisteren aan.