Agenten ontdekken gevaarlijke ‘vuurwerk-werkplaats’ midden in een woonwijk in Eindhoven

De agenten namen in eerste instantie een kijkje in de schuur omdat er informatie was binnengekomen dat daar een gestolen fiets zou staan. In de schuur vonden ze inderdaad de fiets, maar ook de leeggehaalde vuurwerkhulzen. Het ging om illegale Cobra's. Dat is zeer gevaarlijk, zeker met vuurwerk van dat kaliber, vertelt een explosievenexpert. “In Cobra’s zit bijvoorbeeld flitspoeder en dat is vele malen krachtiger dan zwart buskruit. Het kan enorme explosies veroorzaken”, zo legt hij uit. Wat er precies geproduceerd is in de werkplaats, is nog onduidelijk.