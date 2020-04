Agressieve man aangehouden na bedreiging agenten in Eindhoven: ‘Ik heb corona, willen jullie corona?’

Chocolade paashazen Bijenkorf voor (ex)daklozen Eindhoven

10:43 EINDHOVEN - Daklozen in Eindhoven krijgen dit weekend een bijzondere traktatie: chocolade paashazen van de Bijenkorf. De buslading chocola is door straatwerker Maikel Snels van Stichting Ervaring die Staat opgehaald bij de Bijenkorf en bezorgd bij de verschillende locaties voor maatschappelijke opvang in de stad.