Agressieve man laat spoor van vernielingen achter en mishandelt iemand in Eindhoven na aanrijding

Duurzame, eerlijke, inclusieve wereld begint in het Parkthea­ter in Eindhoven

15:24 EINDHOVEN - 'Bewoners werken samen aan een duurzame wereld’. Dat was het motto van een bijeenkomst in het Parktheater in Eindhoven. En de torenhoge ambities gaan nog veel verder. Die wereld moet ook eerlijk, gezond en inclusief zijn. Te beginnen bij jezelf of in je eigen buurt.