Ahrend richt pijlen op Azië

Ahrend verwacht de komende vier jaar zijn omzet in China te kunnen verdubbelen. Het bedrijf speelt in op de ontwikkeling dat multinationals hun kantoren overal ter wereld aan dezelfde hoge standaard willen laten voldoen en overal dezelfde identiteit willen uitstralen. Met een groeiend dealernetwerk en een eigen fabriek in Azië kan Ahrend daar voldoen aan alle lokale standaarden, certificaten en eisen. Maar met een eigen showroom biedt het bedrijf extra service aan bestaande klanten en verlaagt het de drempel voor nieuwe klanten.

Volledig scherm Ahrend heeft een grote showroom geopend in het centrum van Shanghai. © Koninklijke Ahrend

Multinationals

De showroom van 700 vierkante meter is gevestigd in het centrum van miljoenenstad Shanghai. Een stad met een enorm zakelijk district waar veel grote internationale bedrijven een vestiging hebben. En dat is precies de markt waar Ahrend zich op richt. „China is een grote afzetmarkt voor ons, omdat zowel Westerse als Chinese multinationals hun kantorennetwerk hier nog steeds flink uitbreiden. In China groeien we met vijfentwintig procent per jaar", zegt Eugène Sterken, directeur van Ahrend. „De komende jaren gaan wij onze positie in China en andere delen van Azië en het Midden-Oosten nog aanzienlijk versterken om aan de groeiende vraag naar hoogwaardige inrichting van kantoren te kunnen blijven voldoen. Vanaf volgend jaar gaan we ook elders in Azië showrooms openen, waaronder India, Hong Kong, Singapore en de Filipijnen."

Fabriek

Ahrend is naar eigen zeggen de enige Europese kantoorinrichter met een eigen fabriek in China. De productielocatie in Taicang die 130 werknemers telt, was tot 2015 van Gispen maar kwam bij de overname in handen van Ahrend. De fabriek is erop gericht om met een snelle levertijd producten met een Europese uitstraling te kunnen leveren aan klanten in Azië en het Midden-Oosten. Voor de overige afzetgebieden beschikt Ahrend over productievestigingen in Nederland en Tsjechië.

Opdrachtgevers