Airbags en navigatie gestolen uit auto's in Eindhoven

Frank Jongeneel keek dinsdag raar op toen hij zag dat het navigatiescherm van zijn auto in de Wilgenroosstraat was verdwenen. ,,Ze hadden een achterruitje ingetikt. Toen ik bij de politie aangifte deed, hoorde ik dat ik de zevende was die ochtend, allemaal bij ons in de buurt. Ze lijken alleen uit op navigatie en airbags, andere kostbare spullen laten ze liggen. Alsof ze op bestelling werken. Zelf rijd ik gelukkig een leaseauto en is alles goed verzekerd."