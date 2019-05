Airbnb-markt Eindhoven groeit fors, maar effect op woningmarkt is nog beperkt

Dat is een flinke groei, maar daarmee is Eindhoven nog steeds een ukkie in vergelijking met de vier grootste steden van Nederland. Ter vergelijking: in Amsterdam waren er meer dan een 1,9 miljoen Airbnb-verhuringen in 2018, in Utrecht ook nog altijd 160.000. Ook de gevolgen voor de woningmarkt vallen tot nog toe mee in Eindhoven. Waar de verhuur van hele appartementen aan toeristen in Amsterdam en Den Haag bijvoorbeeld flinkt inhakt op de reguliere woningmarkt, is dat effect in Eindhoven nog klein. De Airbnb-verhuur maakt de bouw van respectievelijk zo'n 8.000 en 1000 extra woningen nodig in Amsterdam en Den Haag. Dat aantal is in Eindhoven ‘slechts’ 135.