Airport krabbelt langzaam weer op

In één klap stond alles stil. ,,Onze omzet is bijna volledig weggevallen. Alles is bij ons gerelateerd aan passagiers", zegt luchthaven-baas Roel Hellemons. Waar maart al een bijzonder magere maand was voor Eindhoven Airport, was april helemaal dramatisch. Het aantal passagiers op Eindhoven Airport is, in vergelijking met een jaar daarvoor, in april met bijna 99 procent afgenomen. En de afgelopen maand ging het niet veel beter.

Hellemons: ,,We kregen geen havengelden meer van de luchtvaartmaatschappijen en hadden geen opbrengsten uit de horeca, winkels en parkeren. Geen inkomsten dus, maar we hielden de meeste kosten. Dit wordt een heel slecht jaar met een enorme impact op omzet en resultaat." De luchthaven verwacht een omzetverlies van tussen de 30 procent en 70 procent.

Schade 45 miljoen euro

Eindhoven Airport houdt daarmee rekening met een omzetterugval die kan oplopen tot zo'n 45 miljoen euro. Het meest gunstige scenario van 20 miljoen euro omzetverlies is voor Hellemons eigenlijk al geen uigangspunt meer. Qua eigen vermogen zat de luchthaven er weliswaar eind vorig jaar met bijna 114 miljoen euro nog warmpjes bij. Maar de inkomsten zijn een drama. Alleen al met parkeren haalde Eindhoven Airport het afgelopen jaar bijna 15 miljoen euro. Goed voor bijna een kwart van de totale omzet van de luchthaven. Luchtvaartmaatschappijen betaalden bijna 35 miljoen euro aan havengelden. Dit jaar liggen de kaarten compleet anders.

Vanwege de omzetterugval heeft Eindhoven Airport direct gebruikgemaakt van de steunmaatregelen van de overheid. Deze NOW-steun loopt tot 1 oktober. De coronacrisis betekent voor veel bedrijven herstructureren. Maar Hellemons peinst nog niet over een reorganisatie. ,,We managen Eindhoven Airport met zeventig voltijd arbeidsplaatsen en wij willen iedereen aan boord houden. En de strategie voor de komende jaren zoveel mogelijk overeind houden. Geen paniekvoetbal dus, maar wel slim en verstandig zijn. We houden onze geplande investeringen dan ook tegen het licht. Ondertussen houden we onze kosten scherp in de gaten."

Airport Weeze, vlak over de grens bij Nijmegen, bedelt bij de provincie en de gemeente om zes miljoen euro om het hoofd boven water te houden. Gaat Eindhoven Airport straks ook de hand ophouden?

,,We zitten in zwaar weer maar we hebben een goede buffer dankzij goede financiële resultaten in de voorgaande jaren. Eindhoven Airport stond er heel goed voor. We hadden een enorme wachtlijst van luchtvaartmaatschappijen die van en naar Eindhoven wilden vliegen. Dat is niet zomaar weer weg. Ja, er vallen klappen maar de regio met de hightech-maakindustrie blijft mensen trekken."

De parkeergarages op Eindhoven Airport zijn nu al maanden leeg. Maar er zou vanaf eind 2021 een nieuwe parkeergarage komen, verdeeld over meerdere gebouwen, met plek voor 4.200 auto's. Staat dat plan nu op losse schroeven?

,,Er is nog steeds te weinig parkeerplek en er is parkeeroverlast in woonwijken. Dat we die parkeergarage willen, staat buiten kijf. Van uitstel is nu nog geen sprake. Maar je moet je wel afvragen of er voldoende parkeerders zijn om de garage te kunnen neerzetten. En hebben we er straks het geld nog voor? We zijn nu de meest negatieve scenario's aan het doorrekenen." Ook het plan voor een 600 meter lange overkapping (kosten: 4 miljoen euro) is intern bediscussieerd. Die bouw gaat de komende zomer gewoon van start zodat reizigers vanaf dit jaar geen nat pak meer oplopen als zij vanaf de gate naar hun vliegtuig lopen.

Welke investeringen zijn wel in de ijskast gezet?

,,We wilden meer vierkante meters in de terminal. In piekuren kan het druk zijn bij de bagagebanden. Daar moet je de hal flink voor aanpakken. De huidige hal zouden we willen uitbreiden aan de achterzijde en dat is een dure ingreep. Dat gaan we temporiseren. De rekening gaat uiteindelijk naar de luchtvaartmaatschappijen en de vraag is of je dat nu kunt uitleggen."

Eindhoven Airport betaalt Defensie voor medegebruik van het vliegveld. Heeft u aangedrongen op crisis-korting?

,,We hebben een overeenkomst met Defensie over de kosten, die lopen op tot negen miljoen per jaar. En daarin staat dat we bij bijzondere omstandigheden met elkaar in gesprek gaan. De coronacrisis valt daaronder, wat ons betreft. We hebben bij Barbara Visser, de staatssecretaris van Defensie, aangedrongen op een gesprek daarover."

Luchtvaartmaatschappijen zullen ook bij u aankloppen om minder te gaan betalen.

,,Dat vragen ze altijd. Dat verzoek zal nu een extra dimensie krijgen door de crisis. Wij willen de situatie gebruiken. Als we luchtvaartmaatschappijen al willen helpen, vragen we hen wel met schonere en stille vliegtuigen te komen in ruil voor een korting. We willen bijvoorbeeld dat Wizzair hun nieuwe toestellen op Eindhoven gaat inzetten. En als ze nieuwe bestemmingen inzetten, dan wel een bestemming die voor Brainport aantrekkelijk is."

Werkgeversvoorman Eric van Schagen waarschuwde in deze krant voor groot banenverlies op en rond Eindhoven Airport. Waar gaan de klappen vallen?

,,Er zijn hier allerlei bedrijven actief. Ik wil niet namens hen praten maar ik zie en hoor wel dat er inhakt. Horeca, winkels, autoverhuur: alles zit vast aan passagiersbewegingen. Iedereen zit zo te hopen dat die passagiers weer komen. Ik ben positiever, zeker nu maatschappijen weer gaan vliegen. Maar het zou kunnen dat er een tweede golf van het virus komt of het consumentenvertrouwen is dermate laag is dat niemand in een vliegtuig stapt. Dan wordt het een ander verhaal."



Er landen nu twee, drie, vier vliegtuigen per dag. Dat moeten er tegen het eind van de maand weer een stuk meer zijn. Hoe ziet Eindhoven Airport er dan uit?

,,Dat wordt nog precies uitgewerkt. We volgen de Europese richtlijnen. Mensen zullen met mondkapjes gaan reizen. Mogelijk worden die ook in terminals of in delen van het gebouw verplicht. Passagiers zullen waarschijnlijk ook een 'fit-to-fly'-formulier moeten invullen waarop ze vragen over hun gezondheid moeten beantwoorden. Aan de maatregelen bij de security-check zitten grenzen, drukte is daar moeilijker te voorkomen."

Het airport overweegt om afhalers en wegbrengers de toegang tot de terminal te ontzeggen. Samen met betrokken ministeries wordt die optie nog onderzocht, evenals het toezicht daarop. Volgende week wil de luchthaven daar een besluit over nemen.

Hellemons zegt de strategie voor de komende jaren overeind te willen houden. Verduurzamen van het luchtverkeer is daarbij een van de opgaven: schonere en stillere vliegtuigen op korte termijn en innovaties zoals de elektrificatie van de luchtvaart op de langere termijn. De vraag is of luchtvaartmaatschappijen daar nu mee bezig zijn. Veel vliegers zullen allang blij zijn als ze het hoofd boven water kunnen houden. ,,Je zult winnaars en verliezers zien. Wizzair wil de vlootvervanging juist versnellen. We zullen zien wie voorop gaat lopen."