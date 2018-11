Airportaal leidt op tot medewerker Eindhoven Airport

Zes bedrijven en organisaties hebben de handen ineen geslagen bij hun zoektocht naar nieuwe medewerkers in diverse sectoren op Eindhoven Airport. Diverse bedrijven hebben moeite om met de huidige krapte in de arbeidsmarkt aan voldoende personeel te komen, vertelt een woordvoerster.

Vliegtuigtrap

Op 1 februari start Airportaal de mbo-opleiding tot luchthavenmedewerker. Werkzoekenden kunnen dan in een betaalde leer-werkbaan van minimaal 24 uur per week aan de slag en doen ervaring op bij twee werkgevers, bijvoorbeeld in de horeca of de schoonmaak. Bij Viggo kunnen zij bijvoorbeeld ingezet worden bij het sorteren en plaatsen van koffers in bagagekarren of het rijden van een vliegtuigtrap op het platform.