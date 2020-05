Akkoord buurt De Bergen in Eindhoven over bouw Heilige Geeststraat

Er komen maar 54 in plaats van 69 woningen, de bouw wordt slechts zeven in plaats van elf meter hoog en het binnenterrein wordt niet openbaar. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen die de buurt uit het mediation-proces heeft gehaald. Zowel Inez Duffhues van Meba Verdi als Marlous Hermans, voorzitter van Bewonersvereniging De Bergen, zijn dan ook tevreden met het resultaat.

Water bij de wijn

De ontwikkelaar heeft ‘serieus water bij de wijn gedaan’ zegt Duffhues. ,,We hebben ook pittige discussies gehad. Het enige alternatief was niet bouwen en dat was voor ons geen optie. Maar het blijft spannend omdat een aantal omwonenden hun bezwaren niet ingetrokken hebben. Ik waag me dan ook nog niet aan een planning; eerst maar eens kijken of we misschien toch naar de Raad van State gaan.”

Volledig scherm Een schets van het plan voor het gebied tussen de Willemstraat en de Heilige Geeststraat (voorgrond) in de buurt De Bergen in Eindhoven. De rode delen zijn vervallen: het plan is niet 11 maar 7 meter hoog, een vermindering van het volume met zo'n 25 procent. © Gemeente Eindhoven/Meba Verdi

Zij vertelt ook dat er met de buurt is afgesproken dat er een ‘regiegroep’ opgericht met omwonenden. ,,Daarin gaan we de plannen uitwerken, zodat we iets neer kunnen zetten wat ook in de buurt gedragen wordt.”

,,Er zijn inderdaad nog bewoners die twijfels hebben aan het plan. Maar wij als bewonersvereniging staan er achter", zegt Marlous Hermans. ,,Alle afspraken zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. En door de mediation hebben we geleerd om vertrouwen te hebben in elkaar. Dat missen de mensen die er verder vanaf stonden.” Ook vindt zij de regiegroep, zoals die bij het plan Nieuw Bergen voor de Deken Van Somerenstraat is gehanteerd, een belangrijk punt. ,,Daarmee kunnen we er voor zorgen dat tegemoet gekomen kan worden aan de bezwaren die leven.”

Volledig scherm Achter deze panden aan de Willemstraat in Eindhoven heeft ontwikkelaar Meba Verdi nieuwbouw gepland. Hier komt een doorgang voor de bewoners naar de parkeerplaats. © Kees Martens

De plannen behelzen nu een soort poortgebouw aan de Heilig Geeststraat met drie grotere appartementen, de verbouwing van de cultuurhistorisch waardevolle panden aan de Willemstraat 21 en 23 tot twee winkels en zes appartementen en drie blokken met 45 kleine appartementen op het binnenterrein. Daar komen ook tien parkeerplaatsen - bereikbaar vanaf de Willemstraat - en 136 fietsparkeerplekken. De commerciële ruimtes op het binnenterrein zijn geschrapt uit het plan.

Quote Mijn cliënt vindt het hele plan nog steeds te massaal op deze locatie. Daardoor wordt hij in zijn eigen privacy en uitzicht geschaad. Ondanks de afspraken voelt hij zich onvoldoen­de gehoord. Mr. Yvonne van Liebergen, Vertegenwoordigt een bewoner van de Heilige Geeststraat