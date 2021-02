Akkoord over sociaal plan VDL Nedcar: hogere transitievergoeding voor medewerkers

EINDHOVEN/BORN - VDL Nedcar en de vakbonden hebben na dertien onderhandelingsronden een akkoord bereikt over de invulling van een sociaal plan. De ontslagvergoeding is in alle leeftijdscategorieën substantieel verhoogd.

Inzet van de onderhandelingen was vooral de transitievergoeding voor boventallige medewerkers. De georganiseerde achterban ging niet akkoord met het eindbod dat VDL Nedcar vorig week had neergelegd. Onder dreiging van een ultimatum, werden de onderhandelingen heropend. Dit keer door de nieuwe Nedcar-topman John van Soerland, die begin deze maand in Born aan de slag ging.

Met succes. De factor waarmee de wettelijke transitievergoeding (maximaal 84.000 euro bruto) wordt vermenigvuldigd is verhoogd. Boventalligen met een dienstverband korter dan tien jaar kunnen nu aanspraak maken op 1,6 keer de transitievergoeding. Voor medewerkers met een langer dienstverband gelden de factoren 1,7 (10 tot 20 dienstjaren), 1,8 (20 tot 30), 1,95 (30 tot 40) en 2,05 (meer dan 40 dienstjaren). Dienstjaren als uitzendkracht tellen ook mee. De ploegentoeslag telt eveneens mee in de berekening, mits iemand daar op 2 december 2020 recht op had.

Looptijd tot 2024

Het sociaal plan heeft een looptijd tot 2024; dus tot na afloop van het contract met BMW. Volgens FNV-bestuurder Hans Wijers heeft de eventuele interesse van Chinese autobouwers meegespeeld in de onderhandelingen. ,,Het laatste wat je als Nedcar wil is potentiële nieuwe opdrachtgevers kopschuw maken. Rust is belangrijk. Zowel voor Nedcar als de medewerkers.”

Het sociaal plan is nodig voor de eerste reorganisatieronde dit jaar van vaste medewerkers. Het gaat om 165 boventalligen. De helft heeft reeds gekozen voor een vrijwillige vertrekregeling. ,,Die viel voor sommige medewerkers iets lager uit in vergelijking met de nieuwe afspraken in het sociaal plan”, aldus Wijers. ,,Deze mensen worden echter conform het gelijkheidsprincipe gecompenseerd.”

Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de georganiseerde leden. De ondernemingsraad is in beginsel positief over het onderhandelingsresultaat.