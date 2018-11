Al een eeuw een passie voor postduiven

Video Vier overvallen op een avond, vierde bij Albert Heijn in Eindhoven

9:21 EINDHOVEN - Voor de vierde keer op een avond is er een overval gepleegd in Zuidoost-Brabant. Deze keer was het raak aan de Tarwelaan in Eindhoven. Daar werd de Albert Heijn overvallen. Ook deze dader bedreigde de caissière met een mes en is er met een geldbedrag vandoor gegaan.