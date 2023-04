Al schrijvend leert Stijn van der Loo zijn markante voorvaders kennen

ANALYSE Waarom het bij PSV nu ineens wel liep: vijf observa­ties na de zege op NEC

PSV kreeg zaterdag een uur lang kleur op de wangen in Nijmegen. De ploeg van Ruud van Nistelrooij was in Nijmegen bezig aan een ware strafexpeditie, maar kon dat niet volhouden en moest alsnog twee tegentreffers dulden. Die waren alleen bepalend voor het doelsaldo, want de zege kwam nooit in gevaar.