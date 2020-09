Al vier maanden in onzekerheid over coronaboete; Politie Eindhoven had het over ‘gespuis’ bij Club Rouge

In heel Nederland gingen ruim drieduizend mensen ‘in verzet’ tegen de coronaboete die ze kregen. Het Openbaar Ministerie (OM) is vorige maand gestart met het beoordelen van hun zaken. De officier van justitie moet bepalen of hun boete alsnog moet worden vernietigd (seponeren) of dat een rechter de zaak moet beoordelen. De eerste kantonzittingen zijn eind deze maand, begin oktober.