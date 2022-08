Alarm over verziekte werksfeer bij Eindhovense handhavers: ‘Hoog tijd voor onderzoek’

Nieuwe zorgen voor Ruud van Nistel­rooij, omdat Luuk de Jong weken vervangen moet worden bij PSV

PSV heeft in de wedstrijd tegen Rangers FC niet alleen schade opgelopen omdat de club de Champions League heeft gemist. Daarnaast is aanvaller Luuk de Jong (31) meerdere weken uitgeschakeld, vertelde trainer Ruud van Nistelrooij. ,,Het was een acuut moment in de wedstrijd, dan weet je dat het om weken gaat.”

26 augustus