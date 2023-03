Albert Heijn Franz Leharplein sluit (tijdelijk) de deuren: dit is waarom

De keiharde wereld van de topsport: ‘Iedereen wil die medaille, maar niet de blauwe plekken die erbij horen’

Samen met zijn studiegenoten Rechtsgeleerdheid zit Aymen Achnine (21) in de collegezalen van Tilburg University. Zijn medestudenten zijn daarna regelmatig in de kroeg of op een feestje te vinden, maar de Eindhovense taekwondoka reist de wereld over in jacht op medailles.