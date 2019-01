Albert Heijn sluit een van de drie Pick Up Points in Eindhoven

EINDHOVEN - Albert Heijn sluit één van de drie Pick Up Points in Eindhoven, waar bestelde boodschappen afgehaald kunnen worden. Het afhaalpunt aan de Petrus Canisiuslaan in Stratum gaat meteen dicht.

De overige twee in Eindhoven, aan de Dr. Poletlaan (GGzE Grote Beek) en bij de AH XL aan de Limburglaan, en het punt aan het Oostende in Helmond blijven ‘vooralsnog’ open, meldt een woordvoerster van de supermarktorganisatie. In heel Nederland gaan veertien van deze afhaalpunten dicht. Oorzaak is de verschuiving van oppikken naar thuisbezorgen in de e-commerce, meldt Albert Heijn. Daarom wordt ook het vijfde grote distributiecentrum geopend in Amsterdam. Eindhoven was vorig jaar nummer vier.

Volledig scherm © Lex van Lieshout ANP

De groei van de online-aankopen in de supermarktbranche is vooral terug te vinden bij de thuisbezorging, meldt Albert Heijn in een persbericht. ,,Wij herkennen die trend", zegt Philip Padberg, de nieuwe algemeen manager van ah.nl. ,,De afgelopen jaren heeft Albert Heijn het thuisbezorgen van boodschappen steeds makkelijker gemaakt door onder andere Track & Trace (het volgen van de bestelling via internet - red.), de bezorgbundel en een lager minimum bestelbedrag op woensdag en donderdag. We gaan dit jaar door met de vernieuwing van onze e-commerce diensten", aldus Padberg. Dat is nodig ook omdat de concurrentie van onder meer Jumbo en Picnic groot is.

Volledig scherm © ANP

Bij sommige Pick Up Points ziet AH de gevolgen van de verschuiving én de concurrentie: de aanloop wordt nadrukkelijk minder. Daarom worden de komende periode veertien afhaalpunten gesloten.

Services

,,We kijken continu of de services die we bieden voldoende aansluiten bij de behoefte van klanten. De wijzigingen in de bezorgservice leiden er bijvoorbeeld toe dat je geen uren thuis hoeft te zitten", aldus de woordvoerster. ,,Maar het is niet zo dat we ons volledig concentreren op thuisbezorgen, we openen ook nog Pick Up Points.