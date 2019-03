Albert Heijn wil bezorgrobot testen op High Tech Campus Eindhoven

Via een app moeten mensen hun bestelling plaatsen bij de AH to go waarna medewerkers de boodschappen in de laadklep van de robot doen. De robot brengt vervolgens de bestelling naar de klant. ,,Zo kun je ongestoord doorwerken terwijl de lunch voor je geregeld wordt”, schrijft de supermarkt in een persbericht. De plannen zijn gepresenteerd tijdens het Digital Food conference in Amsterdam door Frans Muller, CEO van Ahold Delhaize. Albert Heijn wil de bezorgrobot komende zomer gaan testen en bezweert dat het niet om een vervroegde 1-aprilgrap gaat. ,,In het buitenland bestaat het al. We hebben in Zaandam al bijna een volledig gemechaniseerd distributie centrum staan. Ontwikkelingen op dit gebied gaan snel”, zegt een woordvoerster desgevraagd.